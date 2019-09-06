В Омске месяц будут перекрывать улицу Богдана Хмельницкого

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-06T07:35:41+03:00

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В Омске полным ходом идет ремонт трамвайных путей, их будут ремонтировать, в том числе, и по улице Богдана Хмельницкого. В связи с этим улицу будут перекрывать с 9 сентября по 1 октября 2019 года.

- Ограничения будут введены с 20:00 до 06:00 в период с 9 сентября по 1 октября 2019 года по улице Богдана Хмельницкого — на участке дороги от ул. Ипподромной до дома № 202 по ул. Б. Хмельницкого шириной в одну полосу движения в направлении движения транспорта от ул. Ипподромной в сторону ул. 3-й Транспортной, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы будут проходить только в вечернее и ночное время. На подъезде к ремонтируемому участку установят дополнительные дорожные знаки и информационные щиты. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU