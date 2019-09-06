Омский боец Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту

СЕГОДНЯ 06:08 2019-09-06T08:46:48+03:00

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Накануне во Владивостоке завершился бойцовский турнир Roscongress Vladivostok Combat Night. Его главным поединком стала встреча омича Александра Шлеменко и американца Криса Ханикатта по прозвищу Резак.

Несмотря на то, что бой оказался не слишком удачным для Шторма, он сражался до конца и поединок, по оценкам специалистов, получился очень зрелищным.

С первых секунд боя Ханикатту удалось захватить инициативу, он перевел поединок в партер. Во втором раунде соперники поменялись ролями, и перевес сил оказался на стороне Шлеменко. Ситуацию для американца осложняло рассечение, из-за которого он буквально залил ринг кровью. На 4-й минуте раунда, казалось бы, наступил переломный момент боя – Шлеменко применил на удушающий прием. Но Ханикатт не сдался.

В третьем раунде это придало ему уверенности. А вот Шторм, напротив, только оборонялся. Было видно, что все силы он отдал на предыдущую атаку. Так же прошел и четвертый раунд.

В заключительном, пятом раунде Шлеменко нашел в себе силы дать отпор сопернику. Сражение получилось равным, однако и в нем судьи определили победителем американца, который в итоге выиграл со счетом 4:1.

Шлеменко - Ханикатт Полный Бой.#Шлеменко #Ханикатт #UFC Александр "Шторм" Шлеменко встретился с "резаком" Ханикаттом. Предлагаем к просмотру полный бой!

ИСТОЧНИК KP.RU