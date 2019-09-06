В Омской области пропал 92-летний омич - его видели в электричке

СЕГОДНЯ 05:19 2019-09-06T05:19:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» просят омичей помочь найти пропавшего пенсионера. Алексей Романович Кузьменко сел в электричку в городе Называевск и бесследно пропал еще 3 сентября, с тех пор его родные не знают, где он находится.

Алексею Романовичу 92 года и он может нуждаться в медицинской помощи - именно поэтому его нужно найти, как можно скорее. Он проживает в поселке Кочковатский в Называевском районе.

Приметы пропавшего пенсионера: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. Был одет в черные кепку, пиджак и туфли и коричневые брюки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию по телефону 02 или 112, а также волонтерам поисковикам на горячую линию: 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU