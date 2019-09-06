2019-09-06T05:19:46+03:00
Общество

В Омской области пропал 92-летний омич - его видели в электричке

Мужчина пропал 3 дня назад
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: «Лиза-Алерт»Фото: «Лиза-Алерт»
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» просят омичей помочь найти пропавшего пенсионера. Алексей Романович Кузьменко сел в электричку в городе Называевск и бесследно пропал еще 3 сентября, с тех пор его родные не знают, где он находится.

Алексею Романовичу 92 года и он может нуждаться в медицинской помощи - именно поэтому его нужно найти, как можно скорее. Он проживает в поселке Кочковатский в Называевском районе.

Приметы пропавшего пенсионера: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. Был одет в черные кепку, пиджак и туфли и коричневые брюки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию по телефону 02 или 112, а также волонтерам поисковикам на горячую линию: 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске ищут водителя «Ниссана», сбившего мужчину в Нефтяниках
«Магнит» берет на вывоз личные мусоросборники в деревнях
Алексей Клепиков: «Задача государства - дать людям деньги»
Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G
В Омске продлили маршруты № 430 и № 514
Арбитражный суд Ульяновской области признал ООО «Барышский мясокомбинат» виновным в совершении правонарушения
В Омске эвакуировали школу № 55
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
Похождения серийных омских воров техники попали на видео
Под Омском пропала восьмиклассница
«Миллионер» оставил на хранение доверчивой омской бабушке деньги и попросил взаймы 260 тысяч
Председателя колхоза поймали на махинациях при банкротстве
В Омске оштрафовали петербуржца, квадрокоптер которого врезался в минобразования
В Омске осудили двоих заправщиков, продававших опасный газ