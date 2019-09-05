Епархия: В Омске надо срочно реставрировать Казачий собор

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-05T14:11:37+03:00

Об этом митрополит Владимир рассказал на встрече с представителем федерального минстроя

Изменить размер текста: A A

Напомним, старейший омский храм Свято-Никольский казачий собор 1833 года постройки реконструировали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)». Но, как водится, при работах в неизвестном направлении исчезли 7 млн рублей. После проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

С тех пор памятник позднего классицизма так до конца и не отремонтировали. Об этом митрополит Омский и Таврический Владимир рассказал на встрече с замглавы Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ Александром Тарасовым.

– В ходе приема обсуждался вопрос о реставрации Свято-Никольского казачьего собора, – сообщает пресс-служба Омской епархии. – Участники встречи пришли к выводу, что нужно как можно скорее начать реставрацию храма, поскольку вот уже несколько лет не функционирует главный придел собора.

Добавим, что сейчас в суде рассматривается еще одно дело о неудачной реконструкции другого памятника архитектуры – здания страхового общества «Саламандра». Его восстанавливали также по федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)».

ИСТОЧНИК KP.RU