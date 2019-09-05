2019-09-05T14:27:43+03:00
Общество

Омич, продавая несуществующих змей, обманывал москвичей

Мошенник забирал деньги и пропадал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, продавая несуществующих змей, обманывал москвичейОмич, продавая несуществующих змей, обманывал москвичейФото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию обратились сразу несколько мужчин, жителей Московской области. Все они хотели приобрести себе экзотических животных, так как коллекционировали их. Один из мужчин увидел объявление о продаже рептилий на сайте. Он связался с продавцом и заказал у него змею – бамбукового полоза. Продавец попросил перевести ему деньги и обещал переправить змею на поезде. Как только покупатель перечислил 8 тысяч рублей, продавец пропал.

Как рассказали в полиции, такая же история произошла еще с одним москвичом. Мужчина хотел купить ящериц-эублефаров и маисового полоза и отдал мошеннику предоплату в 4,5 тысячи рублей. Продавец пообещал отправить животных поездом, и даже сообщил номер поезда и время прибытия, однако москвич посылки с рептилиями так и не дождался.

Когда мужчины пришли в полицию, оказалось, что все деньги поступили на банковский счет 34-летнего омича. Его уже задержали, ящериц и змей у него не нашли и завели на него уголовное дело за мошенничество. Сейчас мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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