2019-09-05T13:25:31+03:00
Общество

В Омске временно закрыли школу, в которой потолок обрушился на школьников

По всей видимости, там сделают ремонт
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
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Напомним, инцидент произошел накануне утром. На десятиклассницу из Гимназии № 88 в одном из школьных коридоров на первом этаже обрушился потолок. От потолка отвалилась штукатурка, которая рухнула на навесной потолок, который, в свою очередь, и упал на школьницу. Она получила ушибы, и медики увезли ее в больницу.

В администрации, тем временем, сообщили, что летом школу отремонтировали и вложили в ремонт 1,7 миллиона рублей. В том числе ремонтировали и этот злополучный коридор – там как раз сделали навесной потолок. Однако неизвестно, почему рабочие не проверили состояние штукатурки, которая могла обрушиться в любой момент.

Следователи уже завели уголовное дело. Сейчас школа закрыта и на ее сайте висит объявление о временном прерывании учебного процесса – 5 и 6 сентября уроков не будет. По всей видимости, там будут делать ремонт и проверять здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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