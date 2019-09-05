Сельчанка сдала в аренду несуществующий дом в Омске
26-летняя жительница Таврического района придумала довольно странный способ заработать. Она разместила в интернете объявление о том, что сдает дом на улице Герцена в Омске. Недвижимость понравилась одной из откликнувшейся на объявление.
«Продавец» заявила, что на дом уже есть несколько претендентов и попросила залог, чтобы убедиться в серьезности намерений обратившейся. Потерпевшая перевела на указанный ей счет 7 тысяч рублей и только после этого поняла, что никакого дома в реальности не существует.
Теперь аферистку судят по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).
– После обращения потерпевшей в правоохранительные органы фигурантка дела вернула ей похищенные денежные средства, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 91 в Центральном судебном районе города Омска для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU