2019-09-05T12:10:59+03:00
Общество

На окраине Омска нашли 3-летнего мальчика, в темноте искавшего маму

Ребенка отвели домой неравнодушные прохожие
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На окраине Омска нашли 3-летнего мальчика, в темноте искавшего мамуНа окраине Омска нашли 3-летнего мальчика, в темноте искавшего мамуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омичка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала обо все в социальных сетях. Женщина шла домой, как вдруг заметила на улице мальчика 3-4 лет. Малыш был легко одет, а на улице уже стемнело. Омичка спросила у мальчика, почему он находится один на улице. Ребенок как смог объяснил, что он гулял, а когда вернулся, дом оказался закрыт. Поэтому он пошел к маме на работу – она работает уборщицей в школе неподалеку.

Неравнодушная омичка отвела ребенка к маме в школу. Там его узнала вахтер и подтвердила, что это сын уборщицы, который в таком маленьком возрасте нередко ходит по улицам один и сам приходит на работу к маме. Ребенка отвели к маме, которая за ним даже не спустилась.

Омичи в комментариях возмутились такому поступку матери, бросившей ребенка одного на улице. Однако некоторые попытались оправдать женщину, которая пытается подзаработать, а ребенка, по всей видимости, оставить ей не на кого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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