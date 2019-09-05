Омич, убивший парня своей возлюбленной, получил 9 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-05T11:25:07+03:00

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Омич долгое время встречался с девушкой, однако в марте этого года отношения у них не заладились, и пара рассталась. Молодой человек затаил обиду, а позже узнал, что его возлюбленная уже встречается с другим парнем. Тогда омич взял друга, с которым они перед этим вместе выпили для храбрости, и пошел к девушке выяснять отношения. Ночью они открыли дверь ключами, которые остались у омича, и накинулись на нынешнего парня девушки с ножом. 21-летний молодой человек скончался на месте.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

Друг осужденного омича, кстати, тоже накинулся с ножом, но уже на нынешнего парня своей девушки. Но этому бойфренду повезло – он отделался лишь травмой ноги. Однако за нападение тюремный срок грозит и второму нападавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU