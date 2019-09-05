Омич хотел впечатлить девушку в боулинге, но лишился всех денег

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-05T10:31:46+03:00

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Омич познакомился с девушкой в социальных сетях. Она предложила сходить ему на свидание в боулинг-центр и сбросила мужчине ссылку для того, чтобы забронировать дорожку. Мужчина перешел по ссылке, ввел данные банковской карты, с которой тут же списали 4 тысячи рублей. Через несколько минут операция повторилась – с карты мужчины снова списали деньги. Омич тут же заблокировал карту и обратился в полицию.

Как рассказали в полиции, сайт, через который омич хотел оплатить боулинг, оказался клоном настоящего сайта. Его придумали мошенники, чтобы списывать с карты деньги. Сейчас стражи порядка пытаются установить личности мошенников. На них завели уголовное дело, однако вычислить их будет сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU