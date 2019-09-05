В Омске злостного должника по алиментам отправили в колонию

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-05T09:38:46+03:00

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Омич задолжал двоим своим детям алименты. От их содержания от систематически уклонялся и в общей сложности накопил довольно внушительную сумму в 320 тысяч рублей. При этом в счет оплаты он внес только 12 тысяч. Как выяснилось, он уже был судим за наркотики. Если он не сможет обжаловать решение, то ему предстоит снова вернуться за решетку.

– Гражданин С. был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, за которое ему назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в Центральном районном суде, где рассматривалось это дело. – В ходе судебного разбирательства было установлено, что освободившись из мест лишения свободы в ноябре 2017 года подсудимый нигде не работал, алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей, не выплачивал.

ИСТОЧНИК KP.RU