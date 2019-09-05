В Омске поймали «настоящего полковника», обманывающего омичек

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-05T09:36:59+03:00

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В Омске полицейские поймали мужчину, обманывающего омичек. Его остановили сотрудники ДПС на одной из улиц в городке Нефтяников. Омич вышел из машины в форме несуществующей организации с погонами и звездами на них. Полицейским он представился полковником МВПП и пояснил, что МВПП – это многонациональная военно-патриотическая партия, которая помогает ветеранам боевых действий.

Как оказалось, такую партию омич придумал сам, сам выписал себе удостоверение и присвоил звание полковника. Несколько лет назад он купил себе травматический пистолет и стал «приставать» к омичкам. Одна из женщин обратилась в полицию. Она рассказала, что этот мужчина познакомился с ней в соцсетях и попросил занять денег. Омич обещал все вернуть, однако перестал выходить на связь.

В полиции сообщили, что сейчас они ищут и других жертв афериста. Всех, кого обманул этот мужчина, просят позвонить в полицию по телефонам: 02 или 79-34-04.

Полковник МВВП.

ИСТОЧНИК KP.RU