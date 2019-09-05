СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-05T08:34:23+03:00

В Омске машина снесла ограждение и провалилась в котлован Фото: vk.com

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Все произошло недалеко от кинотеатра «Кристалл» в городке Нефтяников. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Авария у Кристалла, большая пробка. Кто-то снес ограждения и ушел в яму. Надеюсь без пострадавших! Стоит пожарка и скорая, - рассказал омич, проезжающий мимо.

На фото видно, что машина снесла забор и полностью провалилась в вырытый котлован. На место аварии выехали медики и пожарные. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал – водитель получил травмы, однако сам смог выбраться из машины.

Омичи предположили, что причиной аварии стало слепящее солнце и большая скорость. Также некоторые водители пожаловались, что в этом месте рабочие не поставили дорожные знаки, прежде чем сузить дорогу и огородить ее забором.

ИСТОЧНИК KP.RU