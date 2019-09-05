2019-09-05T08:01:06+03:00
Общество

Омичей успокоили: звезду «Слава Героям» оставят на бульваре Победы

Ранее ее предлагали перенести в парк Победы
Анна МИКУЛА
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Фото: wikimapia.orgФото: wikimapia.org
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Напомним, сейчас завершается масштабная реконструкция бульвара Победы, которая ведется уже второй год. Уже под конец работ местных жителей огорчили – звезду «Слава Героям», установленную справа от входа, решили убрать. По мнению архитекторов, разрабатывавших проект благоустройства, этот монумент не вписывается в их концепцию. Памятник решили заменить на танк (он сейчас стоит также у входа, но с левой стороны), а звезду предложили перенести в парк Победы. Но многие омичи не оценили задумку, и чиновники прислушались к их мнению.

– Звезду нужно оставить, потому что это символ Победы, символ этого комплекса, – поделился своим мнением председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского округа Василий Архипов. – У нас миллионы солдат принимали участие в войне с этой звездой на головном уборе. Это важный элемент бульвара, поэтому каких-либо перемещений особенно накануне 75-летия Победы допускать нельзя.

По итогам совещания с участием ветеранов, архитекторов и представителей департаментов городского хозяйства и архитектуры звезду решили оставить на бульваре Победы.

– Управление дорожного хозяйства выполнит косметический ремонт монумента, а в дальнейшем будет рассмотрена возможность капитального ремонта, – отметила заместитель мэра Елена Шипилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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