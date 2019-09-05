2019-09-05T07:38:35+03:00
Общество

В омской Росгвардии подвели итоги оперативно-профилактической операции «Охота»

В рамках мероприятия росгвардейцы проверили более 900 владельцев оружия, изъято 47 единиц оружия.
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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В целях профилактики, выявления, пресечения и предупреждения правонарушений в сфере оборота оружия и правил охоты в период с 25 по 31 августа 2019 года на территории города Омска и Омской области проводилась целевая оперативно-профилактическая операция «Охота».

С учетом анализа оперативной обстановки созданы рейдовые группы, в которые вошли сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области, участковые уполномоченные полиции УМВД России по Омской области, а также представители Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, районных охотобществ.

Организовано проведение информационно-разъяснительной работы по соблюдению правил охоты, безопасного обращения с оружием, предупреждению утрат, хищений оружия, несчастных случаев во время сезона охоты. С целью предупреждения указанных нарушений в первичных охотничьих коллективах проведены беседы с 492 владельцами гражданского оружия. В рамках операции проверено более 900 владельцев огнестрельного оружия, изъято 47 единиц оружия.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Так, например, с селе Седельниково у 27-летнего мужчины было обнаружено гражданское оружие ИЖ-17 и 9 патронов 16 калибра. Росгвардейцы установили, что данный гражданин, как владелец гражданского оружия не значится, охотничье гладкоствольное длинноствольное оружие модели ИЖ-17, 16 калибра - не зарегистрировано. Оружие изъято. По данному факту проводится проверка на основании ст. 144-145 УПК РФ.

Работа по предупреждению и пресечению фактов нарушений правил оборота оружия будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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