2019-09-05T06:54:58+03:00
Происшествия

В Омске подростки подожгли школу

Они бросили в окна коктейль Молотова
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске подростки подожгли школуВ Омске подростки подожгли школуФото: vk.com
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В Омске накануне вечером подростки подожгли школу. Информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы рассказывают, что школьники бросили в окна коктейль Молотова, от чего здание моментально загорелось. Пожарным пришлось тушить здание около пяти часов – на фотографиях видно, что огонь быстро перекинулся на крышу. Известно, что на месте пожара работали 28 человек.

Огонь быстро перекинулся на крышу Фото: vk.com

Огонь быстро перекинулся на крышуФото: vk.com

Все произошло в здании школы № 163 на улице 21-я Рабочая. Отметим, что здание сейчас заброшено и в нем никто не учится. На территории школы есть охранник, однако он не смог остановить шустрых подростков, которые решили привлечь к себе внимание. Здание школы почти не разрушено, его в дальнейшем планируют использовать под поликлинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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