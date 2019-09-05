В Омске легковушка вылетела на встречку и столкнулась с фурой
Водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии [фото]
В Омске легковушка вылетела на встречку и столкнулась с фуройФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария случилась в Омском районе накануне вечером. 32-летняя женщина ехала около девяти часов по трассе «Омск-Черлак». По всей видимости, она хотела обогнать машину, которая ехала впереди, и выехала на встречку. Однако женщина не оценила обстановку, и на трассе прямо перед ее машиной возникла грузовая машина. Женщина пыталась уйти от столкновения, однако сильный удар пришелся в боковую часть машины.
Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель легковушки получила серьезные травмы. Ее на скорой увезли в реанимацию. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU