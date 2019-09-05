Омичи пожаловались на агрессивного кондуктора

СЕГОДНЯ 04:47 2019-09-05T04:55:42+03:00

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Омичка пожаловалась в соцсетях на неадекватного кондуктора, который по-хамски ведет себя с пассажирами.

– У моей мамы случилась неприятная ситуация, когда она утром ехала на работу из Амура в Нефтяники по маршруту 29-го автобуса, – рассказывает подписчик паблика «Инцидент Омск». – Передала за проезд кондуктору 30 рублей, а он отдал кусочек билета за 25 рублей. На вопрос почему так, он ответил: «Пойдет такой!», стал кривляться и показывать фиги. В итоге бросил нормальный билет и предложил им подавиться.

Автор поста рассказывает, что она уже сообщила об инциденте в департамент транспорта горадминистрации, и в ПАТП-4, где этот кондуктор работает.

Мнения омичей разделились. Одни жалеют его из-за маленькой зарплаты и рассказывают, что всегда оставляют кондукторам билеты после поездки, чтобы те их продали еще раз. Другие считают, что это банальное воровство. Ведь кондуктор взял у женщины 30 рублей, заплатил своей банковской картой 25, а разницу положил себе в карман.

ИСТОЧНИК KP.RU