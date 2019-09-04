В центре Омска троллейбус врезался в автобус

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-04T13:47:45+03:00

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Авария произошла сегодня днем на остановке «Дружный мир» в центре города. Там столкнулись троллейбус, который следует по маршруту № 16 (Завод им. Попова – пос. Солнечный) и автобус, который ездит по маршруту №335 (Омский каучук – 1 мая). По всей видимости, водитель автобуса слишком резко затормозил, а водитель троллейбуса этого не заметил, поэтому троллейбус въехал в автобус с пассажирами.

По фото, опубликованным в социальных сетях, видно, что у автобуса от удара оказалось разбито стекло. Лобовое стекло троллейбуса также получило повреждения. Информации о пострадавших нет, однако вполне возможно, что осколки могли отлететь в кого-то из пассажиров. Очевидцы сообщают, что на месте работали сотрудники ГИБДД, которые выясняли причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU