«Сотрудник омской администрации» позвал таксиста на работу и обманул

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-04T12:51:02+03:00

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Ничего не подозревающему омичу позвонили якобы из городской администрации. Неизвестный представился чиновником и попросил таксиста поработать у него личным водителем. Звонивший назвал даже адрес работы и номер своего кабинета, куда таксисту нужно было подъехать для заключения договора.

Когда таксист отправился в администрацию, ему снова позвонили. Лже-чиновник попросил положить на счет телефона 3,5 тысячи рублей, которые он обещал отдать при встрече. Когда таксист приехал в администрацию, выяснилось, что чиновника с такой фамилией нет, а телефон, с которого ему звонили, недоступен. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился полицию.

В полиции рассказали, что пока не нашли преступника. Сейчас на него завели уголовное дело и пытаются установить личность.

ИСТОЧНИК KP.RU