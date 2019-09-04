2019-09-04T11:53:35+03:00
Происшествия

После падения потолка в омской школе завели уголовное дело

Штукатурка упала на 16-летнюю гимназистку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
Изменить размер текста:

Все произошло сегодня утром в Гимназии №88. На 16-летнюю ученицу 10 класса в одном из коридоров на первом этаже внезапно упал огромный кусок штукатурки, который обвалил навесной потолок. Чудом, пострадал только один ребенок, остальные успели отскочить. Школьнице вызвали скорую, где врачи диагностировали ей ушиб мягких тканей.

В городской администрации уже сообщили, что недавно в школе был сделан ремонт на 1,7 миллиона рублей. В этом коридоре установили навесной потолок, однако штукатурку, по всей видимости, никто не проверил.

Сейчас в следственном комитете завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи пытаются найти виновных. Свою проверку организовали и в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сотрудник омской администрации» позвал таксиста на работу и обманул
В Омске изменят маршрут автобуса № 88
Tele2 предлагает оценить качество мобильного интернета
В Омске 4-летний малыш погиб от удара током – он дотронулся до провода холодильника
Алексей Клепиков: «Задача государства - дать людям деньги»
Омич воровал номера с машин и требовал выкуп
В Омске эвакуировали учебное заведение
В Омской области выявлены два новых очага заразного узелкового дерматита у КРС
В Омске осудили мошенников, обманувших омичей на 4,3 миллиона
В омской школе № 88 на голову девочке рухнул потолок
«Авангард» удачно начал сезон: вторая победа подряд
В Омской области насчитали 6 миллиардеров
Зарплата омичей выросла до 32 тысяч
Жене и дочери омича, погибшего в ДТП, заплатят 1,6 миллиона компенсации
В Омске на два дня перекроют улицу в центре
Трем рейсам до Омска пришлось садиться в Новосибирске из-за тумана
Омичи, чей дом попал в гостевой маршрут: «Сняли крышу и бросили, нас залило!»
Работники Омского филиала Россети Сибирь повысили «цифровую» квалификацию
В Омской области открылся первый мусоросортировочный завод
В Омске почти на неделю изменят маршруты восьми автобусов
Омич жестоко обманул коллекционера редких монет
Омича Коненко за создание Книги рекордов России наградили пистолетом
Облицовку «Арены-Омск» начали разбирать рабочие
В МЧС омичей предупредили о заморозках
Срок сдачи омской «Саламандры» перенесли на 1 октября
Незрячий омич попросил друга помочь с покупками, а тот «на сдачу» купил себе «айфон»
В Омске на видео попала погоня за пьяным водителем, улетевшим в кювет