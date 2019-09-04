После падения потолка в омской школе завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-04T11:53:35+03:00

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Все произошло сегодня утром в Гимназии №88. На 16-летнюю ученицу 10 класса в одном из коридоров на первом этаже внезапно упал огромный кусок штукатурки, который обвалил навесной потолок. Чудом, пострадал только один ребенок, остальные успели отскочить. Школьнице вызвали скорую, где врачи диагностировали ей ушиб мягких тканей.

В городской администрации уже сообщили, что недавно в школе был сделан ремонт на 1,7 миллиона рублей. В этом коридоре установили навесной потолок, однако штукатурку, по всей видимости, никто не проверил.

Сейчас в следственном комитете завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи пытаются найти виновных. Свою проверку организовали и в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU