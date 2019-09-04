В Омске 4-летний малыш погиб от удара током – он дотронулся до провода холодильника

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-04T10:51:15+03:00

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Все произошло накануне вечером на улице Марьяновская в микрорайоне Порт-Артур. Мать мальчика готовила ужин, а малыш играл на кухне. В какой-то момент 4-летний ребенок зачем-то полез под стол, где находились электрические провода. Он схватил один из проводов, и его моментально ударило током. Предположительно, это был провод от холодильника.

Мама малыша вызвала ему скорую, однако ребенку не смогли помочь – он погиб на месте. Родители рассказали следователям, что прежде проблем с техникой не возникало.

Как сообщили в следственном комитете, сейчас на родителей малыша завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи сейчас выясняют все обстоятельства гибели ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU