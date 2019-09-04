2019-09-04T10:12:46+03:00
Общество

Омич воровал номера с машин и требовал выкуп

Владельцам машин он оставлял записки с просьбой перезвонить [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич воровал номера с машин и требовал выкупОмич воровал номера с машин и требовал выкупФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в городке Нефтяников, там сразу 8 автовладельцев утром обнаружили, что с их машин пропали номера. Номера пропали с припаркованных во дворах машинах – на улице Менделеева, Бархатовой, Коммунальной и Заозерной.

В полиции рассказали, что похититель снимал номера исключительно с дорогих иномарок. Сняв номера, он оставлял на лобовом стекле записку с номером телефона и просьбой написать в Whatsapp. Когда автовладельцы связывались с похитителем по указанному номеру, он обещал вернуть автомобильный номер за 1000 рублей. Номер он обещал привезти уже через 5 минут. Таким способом омичу удалось заработать немного - всего 500 рублей.

Переписывался омич в месседжере Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Переписывался омич в месседжереФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сейчас полицейские уже вернули автовладельцам 5 из 8 номеров, местонахождение остальных пока устанавливается. На омича завели 8 уголовных дел, предприимчивому омичу грозит 1 год тюрьмы.

Омич воровал номера с машин и требовал выкуп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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