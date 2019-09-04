В Омске эвакуировали учебное заведение

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-04T10:06:22+03:00

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Сегодня, 4 сентября, только третий день нового учебного года, а в омских школах уже случились два происшествия. Сначала стало известно о потолке, обрушившемся в коридоре школы № 88.

О втором инциденте в школе № 32 сообщили очевидцы. Там пришлось прервать занятия из-за эвакуации.

Фото происходящего выложили в паблик «Инцидент Омск». Правда, комментаторы предположили, что ничего экстраординарного не произошло. Вероятно, эвакуация была учебной.

ИСТОЧНИК KP.RU