В Омске эвакуировали учебное заведение
Прервать занятия пришлось в школе № 32
Фото: vk.com/inci55
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Сегодня, 4 сентября, только третий день нового учебного года, а в омских школах уже случились два происшествия. Сначала стало известно о потолке, обрушившемся в коридоре школы № 88.
О втором инциденте в школе № 32 сообщили очевидцы. Там пришлось прервать занятия из-за эвакуации.
Фото происходящего выложили в паблик «Инцидент Омск». Правда, комментаторы предположили, что ничего экстраординарного не произошло. Вероятно, эвакуация была учебной.
ИСТОЧНИК KP.RU