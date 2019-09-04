В Омске осудили мошенников, обманувших омичей на 4,3 миллиона

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-04T09:22:53+03:00

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Мошенники нагло обманывали омичей, которые планировали купить квартиры. Риелтор, работавшая в агентстве недвижимости, со своими знакомыми придумали схему обмана. Они предложили помощь в оформлении документов одному из покупателей трехкомнатной квартиры в Омске. Они подделали документы о регистрации и убедили мужчину перевести 3 миллиона на счет подставной организации. Деньги они вскоре со счета сняли и пропали.

Такую схему они провернули еще раз, но уже с меньшей суммой – 1,3 миллиона рублей. После этого у преступников произошли разногласия и риелтор пригрозила пойти в полицию и все рассказать. За это ее жестоко избили.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, одного из организаторов осудили на 4,5 года тюрьмы, другого – на 3,5 года. Риелтора осудили на 3,5 года. Кроме этого они должны будут выплатить все украденные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU