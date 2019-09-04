В омской школе № 88 на голову девочке рухнул потолок

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-04T09:24:27+03:00

Прокуратура уже выясняет, почему это произошло

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Не успел прозвенеть первый звонок, обозначающий новый учебный год, как в школе № 88 случилось ЧП. На голову старшеклассницы обрушилось покрытие потолка в коридоре.

Прокуратура Октябрьского округа г. Омска организовала проведение проверки в связи с тем, что в образовательном учреждении, расположенном по ул. 3-я Транспортная в г. Омске, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий органов системы образования по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время образовательного процесса. В случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты акты прокурорского реагирования.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадала одна из учениц. Ее с травмой головы увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU