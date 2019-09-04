«Авангард» удачно начал сезон: вторая победа подряд

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-04T08:50:14+03:00

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«Авангард» провел вторую игру в сезоне и одержал вторую же убедительную победу. В матче с «Йоккеритом» омичам совсем немного не хватило для того, чтобы завершить встречу с сухим счетом.

Изначально финны попытались завладеть инициативой и начали атаковать. «Ястребы» ждали, когда они выдохнуться и оборонялись. Но как только шайба попадала к ним, переходили к наступательным действиям.

Первый такой бросок по воротам соперника оказался результативным. «Авангард» забил на 4-й минуте матча. Вторую шайбу забросил уже на 47-й минуте игры Франсон.

Но финны решили бороться до конца, и Лехтонен немного исправил ситуацию, забив за три минуты до финальной сирены.

У омичей было удаление за нарушение правил, «джокеры» заменили вратаря на шестого полевого игрока. «Ястребы» не только выстояли, но и смогли забить третий гол. На последних секундах матча шайбу в пустые ворота забил Дедунов.

Окончательный счет встречи – 3:1 в пользу «Авангарда».

ИСТОЧНИК KP.RU