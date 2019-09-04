«Авангард» удачно начал сезон: вторая победа подряд
«Авангард» провел вторую игру в сезоне и одержал вторую же убедительную победу. В матче с «Йоккеритом» омичам совсем немного не хватило для того, чтобы завершить встречу с сухим счетом.
Изначально финны попытались завладеть инициативой и начали атаковать. «Ястребы» ждали, когда они выдохнуться и оборонялись. Но как только шайба попадала к ним, переходили к наступательным действиям.
Первый такой бросок по воротам соперника оказался результативным. «Авангард» забил на 4-й минуте матча. Вторую шайбу забросил уже на 47-й минуте игры Франсон.
Но финны решили бороться до конца, и Лехтонен немного исправил ситуацию, забив за три минуты до финальной сирены.
У омичей было удаление за нарушение правил, «джокеры» заменили вратаря на шестого полевого игрока. «Ястребы» не только выстояли, но и смогли забить третий гол. На последних секундах матча шайбу в пустые ворота забил Дедунов.
Окончательный счет встречи – 3:1 в пользу «Авангарда».
ИСТОЧНИК KP.RU