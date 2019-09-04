2019-09-04T08:40:28+03:00
Общество

В Омской области насчитали 6 миллиардеров

В этом году их стало на 1 человека больше
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области насчитали 6 миллиардеровВ Омской области насчитали 6 миллиардеровФото: Олег ЗОЛОТО
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Омская налоговая служба рассказала миллиардерах и миллионерах, которые живут на территории Омской области. Несмотря на регулярные жалобы омичей на низкие зарплаты, оказалось, что каждый 200-й омич за прошлый год заработал больше миллиона рублей. Всего миллионеров в нашем регионе насчитали 9 тысяч 630 человек. За год их число существенно выросло – прибавилось на 2 тысячи человек. Отметим, что сюда вошли не только предприниматели, но обычные омичи, которые получили доходы от продажи имущества.

Больше всего миллионеров в категории с доходом от 1 до 10 миллионов в год, их у нас в регионе 9210 человек, от 10 до 100 миллионов в год получили всего 340 человек. Однако омичей, которые получают больше, в нашем регионе не так много. От 100 до 500 миллионов за 2018 год заработали всего 66 человек, и 8 человек стали обладателями дохода от 500 миллионов до 1 миллиарда.

По данным налоговой службы миллиардеров в Омской области всего 6. Это на одного больше, чем в прошлом году. В налоговой службе отмечают, что общий доход от предпринимательской деятельности в нашем регионе составляет 37 миллиардов рублей, и это на 14% превышает показатели прошлого года. Напомним, недавно налоговая рассказал о владельцах яхт и самолетов - по всей видимости, они как раз и принадлежат этим 6 миллиардерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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