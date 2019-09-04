2019-09-04T08:11:09+03:00
Общество

Зарплата омичей выросла до 32 тысяч

Именно столько в среднем им готовы предложить работодатели
Анна МИКУЛА
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Осенью работы стало больше, поэтому и оценивать ее стали выше.Осенью работы стало больше, поэтому и оценивать ее стали выше.Фото: "КП" Архив
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Как выяснилось, все лето зарплаты, которые предлагали омичам работодатели, практически не менялись, а вот после отпускного сезона существенно выросли – сразу на 12,5 %.

Сейчас труд жителей региона в среднем оценивается в 31 987 рублей.

По информации сайта по поиску работы «Зарплата.ру», с июня по август предложение по зарплате снизилось на 3,5 % и в среднем составило 27 978 рублей. Самыми высокооплачиваемыми были сферы «Транспорт, автобизнес», где работодатели обещали зарплату 46 882 рубля, «Строительство, недвижимость» (42 031 рубль) и «Медицина и фармация» (34 832 рубля).

– Традиционно осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10 %. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось – почти на 7 %, – отметил бренд-директор портала «Зарплата.ру» Иван Чирков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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