Жене и дочери омича, погибшего в ДТП, заплатят 1,6 миллиона компенсации
Страшная авария произошла еще в августе прошлого года, однако семье погибшего водителя удалось добиться справедливости только сейчас. Тогда на 42 километре трассы, недалеко от поселка Кормиловка столкнулись легковушка марки «Ниссан» и «Камаз», который принадлежит компании «Транснефть». Водитель легковушки погиб на месте аварии, приехавшие медики не смогли ему помочь.
Суд тогда признал виновным водителя «Камаза» - он нарушил правила, и именно по его вине погиб водитель. У погибшего мужчины остались жена и дочь, которые после того, как водителя осудили, обратились в суд за моральной компенсацией.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, суд взыскал с «Транснефти» в пользу жены и дочери погибшего омича 1,6 миллиона рублей в качестве компенсации за смерть родственника. Однако судебный акт пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU