Жене и дочери омича, погибшего в ДТП, заплатят 1,6 миллиона компенсации

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-04T07:40:00+03:00

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Страшная авария произошла еще в августе прошлого года, однако семье погибшего водителя удалось добиться справедливости только сейчас. Тогда на 42 километре трассы, недалеко от поселка Кормиловка столкнулись легковушка марки «Ниссан» и «Камаз», который принадлежит компании «Транснефть». Водитель легковушки погиб на месте аварии, приехавшие медики не смогли ему помочь.

Суд тогда признал виновным водителя «Камаза» - он нарушил правила, и именно по его вине погиб водитель. У погибшего мужчины остались жена и дочь, которые после того, как водителя осудили, обратились в суд за моральной компенсацией.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, суд взыскал с «Транснефти» в пользу жены и дочери погибшего омича 1,6 миллиона рублей в качестве компенсации за смерть родственника. Однако судебный акт пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU