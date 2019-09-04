СЕГОДНЯ 06:58 2019-09-04T06:58:43+03:00

В Омске на два дня перекроют улицу в центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Омске на два дня перекроют участок улицы Гусарова в центре города. Участок улицы от улицы Октябрьской до улицы Кемеровская будет закрыт 5 сентября до 17:00 часов 7 сентября. Сообщается, что на улице будут ремонтировать трамвайные пути, поэтому там будет закрыт проезд для всех видов транспорта.

- Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте Правила дорожного движения, - сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU