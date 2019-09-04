2019-09-04T05:32:24+03:00
Общество

Трем рейсам до Омска пришлось садиться в Новосибирске из-за тумана

Вылет еще 4-х самолетов задержали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Трем рейсам до Омска пришлось садиться в Новосибирске из-за туманаТрем рейсам до Омска пришлось садиться в Новосибирске из-за туманаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 4 сентября, Омск ранним утром накрыл густой туман. По всей видимости, природное явление, накрывшее наш город, образовалось из-за резкого похолодания. Туман внес серьезные коррективы в работу омского аэропорта. То же самое произошло и вчера - рейсы были задержаны на несколько часов.

Сегодня пришлось ждать улучшения видимости пассажирам трех рейсов до Москвы. Они должны были вылететь два часа назад, но на них до сих пор идет регистрация. Также задержали рейс до Санкт-Петербурга. Туман уже рассеивается, поэтому пассажиры вскоре улетят.

Ситуация с прилетами в Омск еще сложнее. Сразу три рейса были уже в пути, как внезапно в Омске появился туман. Садится при нулевой видимости было опасно, поэтому пассажирам двух рейсов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга пришлось садиться в Новосибирске. Как скоро они прибудут в Омск, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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