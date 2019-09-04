Омичи, чей дом попал в гостевой маршрут: «Сняли крышу и бросили, нас залило!»

СЕГОДНЯ 05:15 2019-09-04T06:37:56+03:00

Люди недоумевают, кто им теперь компенсирует затраты на ремонт

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Недолго пришлось радоваться жильцам многоэтажки в центре города. Когда выяснилось, что в Омске пройдет международный форум с участием России и Казахстана и их дом находится на гостевом маршруте, его включили в список на досрочный капремонт. Планировалось, что обновят не только фасад, но и заменят крышу. Сначала работы шли активно, а потом рабочие все бросили.

– Разобрали крышу, ободрали фасад, насвинячили и исчезли, – негодует в соцсетях один из жильцов. – Пошли дожди...

Теперь люди недоумевают, кто им компенсирует ущерб за непредвиденный ремонт квартир.

Добавим, что сейчас работы приостановлены на большинстве из 169 домов, на ремонт которых выделено более миллиарда рублей. Подрядчики объясняют, что сняли рабочих с объектов из-за задержек с платой за уже сделанное.

ИСТОЧНИК KP.RU