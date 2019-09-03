В Омске почти на неделю изменят маршруты восьми автобусов

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-03T14:38:58+03:00

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В городе готовятся к празднику «Родной город Омск». Из-за этого на 6 дней – с 4 по 9 сентября будут перекрывать дороги в центре.

С 12.00 4 сентября до 00.00 9 сентября движение будет ограничено по улице Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы). Общественный транспорт будет ходить по измененным схемам:

– автобусы №№ 94, 500, 503 в сторону поселка Амурский с моста имени 60-летия Победы будут идти по улице Фрунзе, с остановкой по улице Фрунзе за пересечением с улицей Красный Путь, с левым поворотом на улицу Герцена, далее – по утвержденным схемам, в обратном направлении – без изменений;

– автобусы № 34 с улицы Герцена будут направлены по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее – по утвержденной схеме. Посадка пассажиров – остановке «Улица Фрунзе»;

– автобусы № 25 с улицы Гагарина будут направлены по улицам Думской, Юбилейному мосту, Щербанева, Гагарина, Интернациональной, далее – по утвержденной схеме;

– автобусы №№ 28, 78 будут направлены по улице Гагарина.

С 07.00 до 24.00 7 сентября движение будет ограничено по улице Ленина (от ул. Тарской до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанева), улице Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы).

Общественный транспорт будет ходить по измененным схемам:

– автобусы №№ 500, 503 в направлении поселка Амурский с моста имени 60-летия Победы будут идти по улице Фрунзе, с остановкой по улице Фрунзе за пересечением с улицей Красный Путь, с левым поворотом на улицу Герцена, далее – по утвержденным схемам, в обратном направлении – без изменений;

– автобусы № 34 с улицы Герцена будут направлены по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее – по утвержденной схеме. Посадка пассажиров – на остановке «Улица Фрунзе»;

– автобус № 25 с улицы Гагарина направят по улицам Думской, Юбилейному мосту, Щербанева, Гагарина, Интернациональной, далее – по утвержденной схеме;

– автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса.

С 21.00 до 24.00 7 сентября движение будет ограничено по улице Ленина (от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь). Соответственно движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененным схемам:

- автобусы №№ 500, 503 в направлении поселка Амурский с улицы Красный Путь будут направлены по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы, далее — по утвержденной схеме, в обратном направлении – без изменений;

- автобус № 73 с улицы Красный Путь будут направлены по улице Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU