Облицовку «Арены-Омск» начали разбирать рабочие

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-03T13:36:30+03:00

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В социальных сетях омичи опубликовали фотографии «Арены-Омск» на них видно, что рабочие начали разбирать арену и снимать с нее облицовочную отделку. Сейчас здание обнесли забором, туда подъехала тяжелая техника, которая разбирает фасад.

Ожидается, что здание спортивного комплекса полностью разберут уже в сентябре. На его месте будет построен новый комплекс, на строительство которого будет выделено 10 миллиардов рублей, он будет вмещать 12 тысяч зрителей. Новая «Арена» в Омске появится к 2023 году, когда в Омске планируют провести молодежный чемпионат мира по хоккею.

Напомним, «Арену-Омск» признали аварийной в прошлом году. Тогда экспертизы показали, что здание может рухнуть и находиться в нем опасно. Тогда команде «Авангард» пришлось временно переехать в Балашиху из-за отсутствия в Омске другого хоккейного стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU