2019-09-03T12:49:03+03:00
Общество

В МЧС омичей предупредили о заморозках

На почве ожидается до -5 градусов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В МЧС омичей предупредили о заморозкахВ МЧС омичей предупредили о заморозкахФото: ГУ МЧС России по Омской области
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В Омской области ожидаются первые заморозки. Температура воздуха завтра, 4 сентября, ночью составит всего +3..+8 градусов, а днем +12..+17 градусов. Также холодно будет и ночью в четверг.

- По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 4 по 6 сентября местами по Омской области ожидаются заморозки в приземном слое от -0 до -5 градусов. В связи с этим возможны повреждения или гибель урожая в овощеводческих хозяйствах и садоводческих товариществах, - рассказали в МЧС.

Всем садоводам рекомендуют накрыть урожай пленкой или соломой, чтобы спасти его. Также на полях и огородах не рекомендуют оставлять без укрытия выкопанный картофель и корнеплоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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