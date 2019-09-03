2019-09-03T11:50:59+03:00
Общество

Омск оказался одним из худших для жизни городов

Ниже в рейтинге только Волгоград
Анна МИКУЛА
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Почти каждому второму местному жителю не нравится жить в Омске.Почти каждому второму местному жителю не нравится жить в Омске.Фото: Архив "КП"
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У жителей крупных 22 российских городов спросили, хорошо ли им в них живется. Омичи предсказуемо были пессимистичны.

По данным сервиса Superjob, проводившего это исследование по заказу журнала «Русский репортер», наш город оказался на предпоследнем месте. Хуже свою жизнь оценивают только волгоградцы.

В каждом городе опросили по 1000 респондентов. Лидером рейтинга стала Тюменью. В ней нравится жить 92% горожан. Аутсайдером – Волгоград. Там хорошо живется только 52% опрошенных.

На сей раз Омск, как и в прошлом году, занял предпоследнее место. Жить здесь нравится 57% омичей. Это, кстати, значительный прогресс. Например, в 2017 году был только 30% омичей, позитивно оценивших свой город. Впрочем, не исключено, что все те, кого он не устраивал, уже сменили место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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