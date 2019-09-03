2019-09-03T11:06:37+03:00
Общество

В Омске ко дню Нефтяника перекроют несколько улиц в центре

Ограничения будут действовать с 4 по 9 сентября
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ко дню Нефтяника перекроют несколько улиц в центреВ Омске ко дню Нефтяника перекроют несколько улиц в центреФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омске в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, перекроют несколько улиц в центре. Движение перекроют в период с 4 по 9 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Завтра, 4 сентября, перекроют участок улицы Герцена от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы. Участок будет закрыт до 00.00 9 сентября.

7 сентября будут закрыты:

- с 07:00 до 24:00 улица Ленина (от ул. Тарской до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанева); улица Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы).

- с 21:00 до 24:00 улица Ленина (от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь), улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до набережной Тухачевского), улица Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина), улица Спартаковская, улица Партизанская (от ул. Петра Некрасова до набережной Тухачевского).

Омичам советуют заранее планировать маршрут, для водителей на подъезде к улицам установят информационные щиты со схемами объезда и дополнительные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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