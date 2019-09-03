Вандалы разгромили мемориал ветеранам в Омской области

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-03T10:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось в поселке Красный Яр Любинского района. С ночь с 28 на 29 августа неизвестные пока хулиганы устроили там настоящий разгром. Вандалы перевернули большие вазоны с цветами, установленные вдоль улицы. При этом растения зачем-то вырвали.

Также ночные дебоширы сломали дорожный знак возле садика и побили фонари вокруг мемориала воинам Великой Отечественной войны. Также перевернуты две лавочки в центре поселка.

– Будьте более ответственными, – обратился к местным жителям глава Красного Яра Александр Василевский, – не ломайте то, что сделано для благоустройства, ведь на восстановление разрушенного необходимы финансовые средства, что для бюджета поселка также является немалой суммой. Берегите свой родной край! Не проходите мимо нарушителей! Не уничтожайте то, что делается для удобства и комфорта жителей! И тогда наш поселок станет чистым, уютным и красивым. Очень надеюсь, что тем, кто это сделал, сейчас очень стыдно! Это низкий поступок

Фото: lubin.omskportal.ru

ИСТОЧНИК KP.RU