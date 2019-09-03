2019-09-03T10:09:30+03:00
Общество

В Омске на год перекроют движение по улице Шаронова

Это связано со строительством новой дороги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на год перекроют движение по улице ШароноваВ Омске на год перекроют движение по улице ШароноваФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омске больше, чем на год закроют участок улицы Шаронова на Левобережье. Улицу закроют на участке от бульвара Архитекторов до улицы 3-я Островская, сообщили в городской администрации. По улице Шаронова нельзя будет проехать с 4 сентября 2019 года до 15 декабря 2020 года.

Дорогу перекрывают на такой долгий срок из-за строительства автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по улице 3-я Островская, улицы Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета.

На подъезде к участку дороги установят временные дорожные знаки и информационные щиты. Объехать участок можно будет по улицам Конева, 70 лет Октября и бульвар Архитекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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