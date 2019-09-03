2019-09-03T08:55:05+03:00
Общество

На севере Омской области обнаружили многолетнюю несанкционированную свалку

Горы мусора нашли в Больших уках
Анна МИКУЛА
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На улице Пухлова в поселке Большие Уки на севере Омской области долгие годы копилась несанкционированная свалка. Тем временем местная администрация ничего не предприняла, чтобы ликвидировать завалы мусора.

– Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения представления главе сельского поселения, однако действенные меры по устранению нарушений закона приняты не были, в связи с чем в Большеуковский районный суд направлено административное исковое заявление об обязании администрации сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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