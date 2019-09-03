В Омске девочка-подросток отравилась бытовой химией

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-03T08:39:08+03:00

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Подростка на дороге заметила бригада скорой помощи, которая ехала на вызов в городке Нефтяников. 16-летнюю девушку проезжающие мимо медики нашли на улице Энергетиков. Подросток была без сознания и ни на что не реагировала. Бригада скорой помощи увезла ее в ближайшую больницу. Оказалось, что школьница отравилась бытовой химией.

В полиции сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Неизвестно, как школьница могла отравиться ПАВами. Она могла перепутать бутылки или сделать это намеренно. Сейчас за жизнь школьницы борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU