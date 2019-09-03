2019-09-03T08:17:48+03:00
Общество

В Омске нашли виновника ночной вони

Источником выбросов стала асфальтобетонная установка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске нашли виновника ночной вониВ Омске нашли виновника ночной вониФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня ночью омичи массово жаловались на очередные выбросы. От едкого запаха задыхались жители городка Нефтяников, Левого берега и некоторые районы в центре. Горожанам буквально нечем было дышать – по всей видимости, в городе сменился ветер, который и принес выбросы в город.

В минприроды сообщили, что их специалисты выезжали на замеры и нашли очередной источник выбросов. Всему виной оказалась асфальтобетонная установка вблизи СНТ «Мечта», СНТ «Дружба» в поселке Горячий Ключ Омского района

- Министерством проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП Петросяна А.Л., осуществляющего эксплуатацию установки. Индивидуальный предприниматель на протяжении длительного периода работает без экологической документации, - сообщили в минприроды.

Пока предпринимателя оштрафовали, но ему грозит запрет деятельности – этот вопрос будет решаться в суде. Однако у омичей возникают сомнения в том, что всего одна установка могла настолько сильно загрязнить воздух в Омске. По всей видимости, есть еще ряд предприятий, виновных в этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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