Омичу, застраховавшему здоровье и заболевшему раком, отказывались платить

СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-03T09:00:15+03:00

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В декабре 2017 года омич взял в банке кредит. Одновременно он заключил договор страхования жизни и здоровья, предусмотренный договором займа. А спустя время серьезно заболел – в октябре 2018-го у него диагностировали рак, а в январе 2019-го присвоили II группу инвалидности.

Случай был как раз страховым, и мужчина обратился за выплатами. Но страховщики отказали. Тогда омич подал иск. Суд первой инстанции его требования не удовлетворил, посчитав, что срок действия договора на момент, когда истцу поставили инвалидность, истек.

Мужчина подал апелляцию и выиграл дело. Ему удалось доказать, что заболел он как раз в то время, когда договор еще был в силе. Чтобы получить инвалидность, пришлось собрать много бумаг, это заняло время, и процесс затянулся не по его вине.

– Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с заключением прокуратуры и взыскала с ответчика 267 тысяч рублей в качестве страховой выплаты, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в досудебном порядке, а также компенсации морального вреда, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU