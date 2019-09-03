В Омске из-за тумана задержали вылет 5 рейсов

СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-03T07:03:19+03:00

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Омск сегодня с раннего утра накрыл густой туман. Необычное погодное явление внесло коррективы в работу омского аэропорта. По данным онлайн-табло, из-за тумана три рейса, которые должны были прибыть в Омск утром и ночью, задерживаются. Так, из-за сложных метеоусловий над Омском, борту из Симферополя пришлось сесть в Тюмени, однако сейчас спустя пять часов от запланированного времени, он направляется в Омск. Также задерживаются более чем на 4 часа рейсы из Москвы.

Ситуация с вылетом из Омска еще сложнее – задержан вылет сразу пяти рейсов. Вовремя не смогли улететь пассажиры в Симферополь, три борта Москву и в Сочи. Задержки составили от 5 до 2 часов. Сейчас погода улучшилась, поэтому пассажиров отправят из Омска в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU