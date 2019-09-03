Омичи жалуются, что ночью Нефтяники превратились в «газовую камеру»

СЕГОДНЯ 05:50 2019-09-03T06:07:58+03:00

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Судя по всему, минувшей ночью промышленные предприятия снова подкинули «подарок». Пока город спал, произошли серьезные выбросы отходов производства. В соцсетях омичи массово жалуются на едкий химический запах на улице и даже требуют ввести режим чрезвычайной ситуации.

– Сменился ветер, и любимый город с самой ночи превратил наши квартиры в газовые камеры. На улице сильнейший туман был, сильнейший концентрат химии, – рассказывает автор одного из постов в омских группах. – Жалобы от Нефтяников до ж/д-вокзала, с Левого берега. Невозможно дозвониться в центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. Людям идти на работу, детей отводить в садик, в школу. Нужно вводить ЧС, оповещать население и оперативно решать вопрос.

– Сколько можно это еще терпеть? С 5 утра на Левом берегу просто дышать нечем, зачем вы народ травите? – негодует человек, написавший другое сообщение. – Вы сами бездетные или ваши дети живут и учатся в экологически чистых городах? Попробуйте встать на сторону простого человека, проснуться рано и выйти на улицу подышать и задайте себе вопрос, что вы делаете для населения!

Тем временем министр экологии Илья Лобов на недавней пресс-конференции признал, что за последние несколько месяцев в Центр экомониторинга от омичей поступило критическое количество жалоб на выбосы. В трети случаев их опасения подтвердились. При этом в воздухе впервые стали выявлять и редко встречавшийся ранее в Омске сероводород.

ИСТОЧНИК KP.RU