В Омске из-за неработающего светофора легковушка влетела в грузовик

СЕГОДНЯ 05:32 2019-09-03T05:32:12+03:00

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Авария случилась накануне днем на Левом берегу. Все произошло на перекрестке «дублер Лукашевича-Шаронова» . Известно, что водитель грузовой машины «Шакман» ехал по улице Лукашевича со стороны улицы Крупской.

На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество и не обратил внимания на неработающий светофор и выехал на дорогу. Там в этот момент ехала 25-летняя девушка на машине «Опель». Легковушка влетела в большегруз и выехала на обочину. Водитель не получила травм, однако помощь медиков понадобилась маленькой пассажирке легковушки.

- В результате ДТП пассажир автомобиля 6- летняя девочка доставлена в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU