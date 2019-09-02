2019-09-02T14:44:33+03:00
Общество

Омского кадета наградили за спасение школьника

Степан Еременко, рискуя собственной жизнью, вытащил на берег тонувшего ребенка
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/mchsomsk55Фото: vk.com/mchsomsk55
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Степан Еременко отличился этим летом. Подростку пришлось несколько раз нырять в котлован на окраине города, чтобы спасти тонувшего ребенка. Пока Степан искал его, ноги завязли в иле на дне и он сам едва выбрался на поверхность. Но тем не менее смог спасти жизнь человеку.

Юный герой учится в Казачьей кадетской школе имени Язова. Сегодня, 2 сентября, отметили на торжественной линейке. Представители МЧС наградили его почетной грамотой.

– Сегодня юный герой пошел в девятый класс кадетской школы, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – В учебном заведении отметили, что гордятся тем, что в рядах их кадетского братства есть герои и все кадеты готовы к тому, чтобы совершить подвиг. Это не последняя награда юного героя. Сейчас в МЧС России рассматривается вопрос о награждении Степана ведомственной медалью «За спасение погибавших на водах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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