В Омске будут судить директора алкогольной компании, похитившего 114 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-02T14:25:05+03:00

На такую сумму предприниматель взял в банках кредиты, которые не планировал возвращать

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В Омске будут судить бывшего директора ООО «Центр торговли пивом» Бахаджана Альжанова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, предприниматель взял в банке два кредита на общую сумму 114 млн рублей. Потом начал ликвидацию предприятия, которому выдали деньги.

– Кроме того, злоумышленник заключил ряд фиктивных сделок, которые ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, являющегося в том числе залогом по кредитным обязательствам перед банками, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денежных средств кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации данных юридических лиц.

Фигурант вину не признал, но у следствия оказалось достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение по ч. 4 ст. 159 и ст. 196 УК РФ. Уголовное дело передано в суд, Альжанов находится под подпиской о невыезде

ИСТОЧНИК KP.RU