2019-09-02T13:22:51+03:00
Общество

В Омске не будет «бабьего лета» - синоптики обещают снег и похолодание

Сентябрь будет холодным и дождливым
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске не будет «бабьего лета» - синоптики обещают снег и похолоданиеВ Омске не будет «бабьего лета» - синоптики обещают снег и похолоданиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сентябрь в этом году не обещает быть теплым. По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже завтра, 3 сентября, ночью похолодает до +4 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +17 градусов. Также синоптики обещают дожди и ветер 5-10 метров в секунду. В среду похолодает еще сильнее ночью до +2 градусов, днем до +13..+18 градусов, также ожидается дождь.

Однако теплого сентября, по данным открытых интернет-источников, ждать не стоит. Резко похолодает уже в середине сентября, на улице днем будет не выше +8 градусов, а затем пойдут дожди, которые постепенно будут переходить в снег. Первые заморозки с минусовой температурой ночью и снегом ожидаются уже 19 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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